Para Joan Vilá, antigo responsável pela formação do Barcelona, o emblema catalão tem cometido vários erros a lidar com os talentos de La Masía, academia de onde saíram nomes como Xavi, Iniesta, Messi, Busquets ou Pedro Rodríguez.

Em entrevista ao jornal AS, Vilá aponta «um dos erros graves que o clube cometeu na última década».

«Vamos arrepender-nos de ter deixado o Kubo numa bandeja para o Real Madrid. É um erro impróprio de um clube como o Barcelona. Deixar escapar um talento assim é gravíssimo, ainda pior por se tratar de um avançado, que normalmente é uma posição muito cobiçada no mercado», refere.

Joan Vilá lamenta, assim, que veja fugir a oportunidade de ver Kubo e Ansu Fati juntos na frente de ataque do Barça.

«Quando penso nisso sinto-me impotente. Dois miúdos da casa, culés de gema, avançados, com um grande talento, teus a praticamente custo zero, e deixas um escapar. Estamos a falar de dois jogadores dominadores, que vão ser referência nas suas equipas muito em breve. Vão ser os dois dos melhores jogadores do mundo na próxima década»», acrescenta.

Kubo foi descoberto em 2009, numa observação do Barcelona em terras nipónicas. Esteve até 2015 ao serviço da equipa blaugrana, mas em 2019 assinou pelo Real Madrid, que esta época o emprestou ao Maiorca.