Ansu Fati, jogador do Barcelona, deslocou-se nesta quinta-feira ao Porto para ser operado ao joelho esquerdo.

A informação foi confirmada pelo próprio clube, que revela que o jovem avançado foi submetido a uma «artroscopia de revisão ao joelho esquerdo».

A cirurgia ao internacional espanhol, de apenas 18 anos, foi realizada por João Carlos Noronha, responsável da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, sob supervisão dos responsáveis clínicos do Barça.

Agora, Fati vai «continuar o processo de recuperação» à lesão no menisco interno do joelho esquerdo, sofrida em novembro antes do jogo com o Betis.

[Artigo atualizado]