Depois de ter deixado Camp Nou de ambulância devido a um choque com Gavi, Ronald Araújo recebeu esta quarta-feira alta hospitalar.



O internacional uruguaio sofreu uma contusão no choque de cabeça com Gavi, companheiro de equipa, no duelo entre o Barcelona o Celta de Vigo. O central perdeu os sentidos numa fase inicial, mas acabou por deixar o estádio blaugrana consciente.



Após o susto, Ronald Araújo foi transportado para um hospital da cidade Condal, onde realizou exames complementares antes de ter alta.



Recorde como tudo aconteceu no vídeo associado ao artigo (IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS).