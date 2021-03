O antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, foi detido pela polícia catalã (Mossos d’Esquadra) no âmbito das investigações do processo «Barçagate», informa a Cadena SER.

Além do ex-líder diretivo, Óscar Grau (atual CEO dos blaugranas) e Román Gómez Punti (responsável do departamento jurídico) também foram detidos pelas autoridades catalãs após as buscas nas instalações do clube.



O escândalo Barçagate está relacionado com a contratação de uma empresa para descredibilizar pessoal do Barça, incluindo jogadores, nas redes sociais.



Lembre-se que ainda não há data para as eleições do Barcelona depois de sucessivos adiamentos devido à pandemia de Covid-19.