O Barcelona informou que Héctor Bellerín sofreu uma lesão na perna esquerda e informou que Ronald Araujo foi operado com sucesso.



Em relação ao lateral-direito espanhol, o clube catalão refere que este tem um problema no gémeo da perna esquerda, sem adiantar o tempo de paragem. Já no que respeita ao internacional uruguaio, os blaugranas explicam que o central foi operado na Finlândia «satisfatoriamente» sem revelarem quanto tempo estará afastado dos relvados.



Recorde-se que Araujo sofreu «uma fratura por avulsão do tendão adutor da coxa direita» num jogo de preparação do Uruguai para o Mundial 2022 e tem a presença na prova em risco.