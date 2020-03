O Barcelona emitiu um comunicado a dar conta da intenção de implementar medidas para minimizar o impacto económico causado pelo novo coronavírus.

Na nota, o clube blaugrana admite a necessidade de adaptar, transitoriamente, as obrigações contratuais dos funcionários do clube.

«Basicamente, trata-se de uma redução do tempo laboral, imposta pelas circunstâncias e pelas medidas de proteção levadas a cabo e, como consequência, a redução proporcional das retribuições previstas nos respetivos contratos, medidas que o clube quer implementar seguindo escrupulosamente as normas formais laborais sob o critério de proporcionalidade e sobretudo de equidade», lê-se.

A direção do Barcelona reconhece, assim, o forte impacto que a pandemia global está a ter nas finanças do clube e informa ainda que a decisão de avançar com cortes salariais, já partilhada com todo o pessoal «desportivo e não desportivo» será comunicada às autoridades reguladoras da Catalunha nesta matéria.