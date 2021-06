O Barcelona confirmou esta terça-feira que Ousmane Dembélé vai mesmo ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar a lesão que sofreu no decorrer do jogo com a Hungria, da fase de grupos do Euro2020.

Segundo revela o comunicado clínico do clube catalão, o internacional francês sofreu uma deslocação de um tendão do joelho direito que só pode ser corrigida com uma intervenção cirúrgica que deverá afastar o extremo da competição por um período mínimo de quatro meses.

A federação francesa já tinha ao conta que Dembélé ia falhar o resto o Euro2020 por lesão, depois do jogador ter sido suplente utilizado na vitória sobre a Alemanha (1-0) e no empate com a Hungria.

Fica também em suspenso uma possível transferência do extremo francês que tem apenas mais um ano de contrato com o Barça e que pode negociar o seu futuro a partir de janeiro de 2022.