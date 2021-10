No último dia do mercado de transferências, o Barcelona emprestou Griezmann ao Atlético de Madrid. O diretor geral dos blaugranas, Ferran Reverter, deu o exemplo da contratação do avançado francês para explicar de que forma o clube era gerido.



«Temos a sensação de que se contratavam jogadores sem saber se era possível», começou por dizer, citado pela Marca.



«Na noite em que contrataram Griezmann, os dirigentes do Barcelona perceberam que não havia dinheiro para o fazer. Por isso, pediram um crédito de 85 milhões de euros para fechar essa operação», acrescentou ainda, apontando o dedo à antiga direção.



Refira-se que o Barcelona atravessa uma crise económica e desportiva, fruto do que aconteceu sob a liderança de Josep Maria Bartomeu.