O Barcelona podia ter contratado Kylian Mbappé em 2017, revelou o antigo diretor dos blaugranas Javier Bordás.



Segundo o ex-dirigente, os culés podiam ter garantido o prodígio francês por 100 milhões de euros. No entanto, o secretário técnico na altura, Robert Fernández, preferiu avançar para a contratação de Dembélé.



«Quando estávamos prestes a fechar a contratação de Dembélé, o Minguella ligou-me para dizer que havia hipótese de contratar o Mbappé. Falei com Bartomeu e ele disse-me para o ir ver. Liguei ao pai do Mbappé que me disse que o seu filho não iria para o Real Madrid, porque estavam lá Cristiano, Benzema e Bale e que poderia ir para o Barcelona porque o Neymar tinha saído. Aliás, o presidente do Mónaco preferia que ele fosse para o Barça para não reforçar um rival direto como o PSG. Por 100 milhões o Barcelona podia ter contratado Mabppé. Mas o Robert [Fernández] preferiu o Dembélé e teve o apoio de Pep Segura [diretor desportivo]», contou, em entrevista ao Mundo Deportivo.



Javier Bordás enumerou os argumentos apresentados pelos outros responsáveis do clube para recrutar o extremo em detrimento de Mbappé.



«A explicação que deram foi que o Mbappé joga para si e que o Dembélé joga para a equipa. E como tinha saído um extremo como Neymar, Robert preferia um extremo em vez de um finalizador», concluiu.



A verdade é que Mbappé partiu para Paris e o resto é... história.