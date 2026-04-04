João Cancelo foi um dos homens em destaque na vitória suada do Barcelona sobre o Atlético Madrid, no Metropolitano, neste sábado, por 2-1. Além de ter participado em todo o jogo, como lateral-esquerdo, com boas ações, foi decisivo no lance do golo final.

Aos 88 minutos, o português encarou Nahuel Molina e fintou-o duas vezes, deixando o argentino no chão. Rematou, obrigou Musso a uma defesa apertada e a bola acabou por ser encostada para dentro da baliza por Lewandowski, com o ombro.

Após ter jogado por empréstimo no clube em 2023/24, Cancelo voltou à Catalunha novamente por cedência, desta vez pelo Al Hilal. E tem tido sucesso, já com quatro participações de golo em 13 jogos.

Registos que levaram um louvor por parte da conta oficial de X do Barcelona: «Deem algum crédito a este homem!»