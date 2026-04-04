Barcelona destaca Cancelo nas redes sociais: «Deem crédito a este homem»
Lateral português foi decisivo no golo do 2-1 do Barcelona
Lateral português foi decisivo no golo do 2-1 do Barcelona
João Cancelo foi um dos homens em destaque na vitória suada do Barcelona sobre o Atlético Madrid, no Metropolitano, neste sábado, por 2-1. Além de ter participado em todo o jogo, como lateral-esquerdo, com boas ações, foi decisivo no lance do golo final.
Aos 88 minutos, o português encarou Nahuel Molina e fintou-o duas vezes, deixando o argentino no chão. Rematou, obrigou Musso a uma defesa apertada e a bola acabou por ser encostada para dentro da baliza por Lewandowski, com o ombro.
Após ter jogado por empréstimo no clube em 2023/24, Cancelo voltou à Catalunha novamente por cedência, desta vez pelo Al Hilal. E tem tido sucesso, já com quatro participações de golo em 13 jogos.
Registos que levaram um louvor por parte da conta oficial de X do Barcelona: «Deem algum crédito a este homem!»
Give some credit to this man!!!!! pic.twitter.com/OGmOeOB9zw— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2026