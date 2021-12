O Sevilha e o Barcelona empataram nesta terça-feira e quem ganhou foi… o Real Madrid.

No jogo em atraso da 4.ª jornada, a equipa de Lopetegui, segunda classificada da Liga espanhola, chegou à vantagem aos 32m na sequência de um canto estudado que Papú Gomez finalizou.

O Barcelona respondeu na mesma moeda em cima do intervalo, quando Ronald Araujo cabeceou para o empate, conferindo alguma justiça ao marcador.

Na segunda parte, Koundé foi expulso aos 64m após agredir Alba, mas o melhor que a equipa de Xavi conseguiu foi… um remate ao poste. Dembélé ficou perto de dar a vitória aos culés, mas a intenção esbarrou no poste.

Com este resultado, o Sevilha mantém o segundo lugar, agora com 38 pontos, menos cinco do que o Real Madrid, enquanto o Barcelona continua num improvável sétimo lugar, com 28 pontos, já a 15 dos merengues.