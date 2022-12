No último jogo de 2022, o Barcelona perdeu a liderança da Liga espanhola.



Os blaugranas empataram a uma bola com o Espanhol, no dérbi da Catalunha, e passam a dividir a liderança do campeonato com o Real Madrid.



A equipa de Xavi começou bem o encontro e marcou cedo logo aos sete minutos. Na sequência de um canto, Christensen assistiu de cabeça Alonso para o 1-0. Um golo 'inventado' pelos dois centrais, ambos antigos jogadores do Chelsea.

Em vantagem o Barcelona dominou a partida sem acelerar muito, jogando a um ritmo baixo. Por sua vez, o Espanhol aguentou o 1-0 que o colocava na discussão do encontro.



Apesar de Lewandowski ter ameaçado a abrir a etapa complementar, foram os pericos a marcar. Joselu não tremeu perante Ter Stegen e aproveitou o penálti cometido por Marcos Alonso. O jogo entrou num ritmo frenético nos minutos finais e houve três expulsões, um delas revertida por Lahoz após rever o lance no monitor. Jordi Alba e Vinícius Souza foram para a 'rua' ao contrário de Cabrera que continuou.

O Barcelona carregou na procura da vitória que lhe permitiria manter a liderança isolada e só não chegou ao 2-1 por causa de um inspirado Álvaro Fernández. O guarda-redes do Espanhol fez uma defesa soberba a cabeça de Christensen e mostrou excelentes reflexos perante Lewandowski.



O Barça somou 38 pontos e partilha o topo da classificação com o Real Madrid. Por seu turno, o Espanhol somou o 13.º ponto e é 16.º.