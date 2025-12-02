Em dia de jogo grande na Liga espanhola, o Barcelona recebe o Atlético Madrid em duelo da 15.ª jornada da primeira divisão do país vizinho. Separados por apenas três pontos, os 'culés' lideram enquanto os 'colchoneros' são quartos na tabela.

Hans Flick, treinador do Barcelona, já tinha anunciado um regresso de peso para este jogo - Pedri, médio recuperado de lesão. Porém, no dia do jogo, a equipa da casa divulgou uma baixa.

Frenkie De Jong, também médio, está com febre e não será opção para o duelo, anunciou o clube. Ronald Araújo, capitão de equipa, também pediu alguns dias de afastamento dos jogos por razões psicológicas.

Fermín López e Gavi são baixas certas, a recuperar de lesões graves. Já o Atlético Madrid está menos desfalcado. Tem apenas Marcos Llorente e Robin Le Normand no boletim médico.

O jogo começa às 20 horas desta terça-feira, no renovado Camp Nou.