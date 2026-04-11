Barcelona goleia com «show» de Lamine Yamal e tem uma mão no título
«Blaugrana» vence Espanhol por 4-1 e já soma mais nove pontos do que o Real Madrid
O Barcelona aproveitou da melhor da melhor forma o empate do Real Madrid na véspera e goleou o Espanhol em casa, este sábado, por 4-1, em jogo da 31.ª jornada do campeonato.
A meio da eliminatória da Champions com o Atlético de Madrid, com desvantagem de 2-0, Hansi Flick mudou quase meia equipa e João Cancelo foi um dos que começou a partida no banco (entrou aos 65 minutos).
Ao intervalo, o Barça já vencia por 2-0, graças a um bis de Ferran Torres, com duas assistências de Lamine Yamal. Aos nove minutos, Yamal bateu o canto e o avançado cabeceou para o fundo das redes. Já aos 25, o jovem extremo fez um grande passe de trivela e Ferran só precisou de desviar do guarda-redes.
Os «blaugrana» não puderam gerir o esforço a pensar nos quartos da Liga dos Campeões, porque o Espanhol reduziu aos 56 minutos, com um remate colocado de Pol Lozano, que relançou as contas do jogo.
Foi mesmo no final do encontro que o Barça encontrou a tranquilidade. Aos 87 minutos, Lamine Yamal foi lançado por Marc Casadó, ganhou o duelo a Marko Dmitrovic e, com a baliza deserta, só precisou de encostar (até deu para começar os festejos antes sequer do remate).
Frenkie de Jong, que não jogava desde fevereiro, foi lançado para os últimos minutos e ainda conseguiu ter impacto na partida. Aos 89, picou a bola na área e, de primeira, Marcus Rashford deu contornos de goleada ao resultado.
Com este triunfo no dérbi, o Barcelona chega aos 79 pontos e tem uma mão no título, isto porque o Real Madrid, segundo classificado, já está nove pontos atrás. Por sua vez, o Espanhol é 10.º, com 38 pontos.
Também este sábado, além do empate entre Real Sociedad e Alavés (3-3), o Elche venceu na receção ao Valência, por 1-0.
O único golo da partida foi apontado aos 73 minutos por Lucas Cepeda.
O Elche, que contou com André Silva e Martim Neto a titulares. sobe ao 16.º lugar, com 32 pontos, um acima da zona de despromoção. Já o Valência, com Thierry Correia de início e André Almeida como suplente não utilizado, é 14.º, com 35 pontos.