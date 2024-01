No dia em que regressou aos treinos sem limitações, João Cancelo não se livrou de ser ‘praxado’ pelos colegas, como pode ver.João Cancelo está de regresso à equipa do Barcelona. Depois de ter sido integrado a comitiva que foi à Arábia Saudita disputar a Supertaça de Espanha, mesmo sem ter tido alta médica, o lateral português foi finalmente libertado pelo departamento clínico do clube e está convocado para o jogo da Taça do Rei, esta quarta-feira, com o Athletic de Bilbao.

Tal como João Cancelo, também o defesa dinamarquês Christensen regressa à lista, depois de ter falhado o jogo com o Bétis por estar lesionado.

João Félix também está convocado, ele que foi suplente utilizado – e decisivo quando entrou – no jogo de Sevilha, na última jornada da LaLiga.

