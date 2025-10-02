O Barcelona anunciou que o encontro frente ao Olympiakos não terá lugar em Camp Nou, contrariando a informação avançada pela UEFA na terça-feira.

«O FC Barcelona informa que a terceira partida correspondente à fase da Liga dos Campeões contra o Olympiacos, será disputada no Estádio Olímpico Lluís Companys», esclareceu o emblema catalão, em comunicado oficial.

Devido à remodelação do Camp Nou, o regresso do Barcelona ao estádio tem estado num impasse praticamente desde o início da época, com sucessivos adiamentos.

O clube segue empenhado em obter as autorizações administrativas necessárias para voltar a jogar no mítico recinto. Nesse sentido, o Barcelona já trabalha nas novas modificações indicadas pelo município na última semana para a desejada luz verde.

O Barcelona-Olympiakos, da terceira jornada da fase de liga da Champions, está marcado para 21 de outubro, às 17h45, no Estádio Olímpico Lluís Companys.