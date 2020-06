Lionel Messi não se juntou aos companheiros no treino na cidade desportiva Joan Gamper, na quarta-feira, tendo feito trabalho no ginásio, quando estamos a uma semana do recomeço da Liga em Espanha.

A imprensa espanhola avançou a notícia da ausência do jogador e a TV3 adiantou que «problemas no adutor» levaram a que o argentino não tivesse treinado no relvado, tendo mesmo sido submetido a uma ressonância magnética.

Já o Mundo Deportivo e o AS, citando fontes do Barcelona, garantem que Messi não tem qualquer problema físico e que não está em dúvida para o regresso da Liga.

Esta quinta-feira o plantel está de folga e regressa a sexta-feira aos treinos.

Refira-se que o Barcelona defronta o Maiorca no dia 13 de junho, no jogo que marca o regresso dos culés à competição.