As mudanças de treinador são (mais do que) frequentes no futebol, mas também nisso o Barcelona é uma exceção: o afastamento de Ernesto Valverde, substituído por Quique Setién nesta segunda-feira, quebra um "jejum" de 17 anos.

É verdade. Por incrível que pareça, desde 2003 que o Barcelona não despedia um treinador. O último foi Louis van Gaal, substituído na altura por Radomir Antic.

A partir daí todos os técnicos saíram em final de contrato: Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Gerardo Martino e Luis Enrique. Tito Vilanova teve de abandonar o cargo devido a doença, em 2013, e acabaria por falecer no ano seguinte.

17 anos depois o Barcelona volta a despedir um treinador, pelo presidente Josep Maria Bartomeu.