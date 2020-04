O Barcelona reagiu em comunicado às declarações do ex-vice-presidente Emili Rousaud, que se demitiu na quinta-feira e afirmou nesta manhã de sexta que «alguém meteu dinheiro ao bolso» no clube.

O emblema catalão nega qualquer ato de corrupção e diz que vai acionar legalmente o ex-dirigente.

«Ante as graves e infundadas acusações feitas pelo senhor Emili Rousaud, ex-vice-presidente do clube, em diferentes entrevistas a orgãos de comunicação social, o FC Barcelona nega categoricamente qualquer ação sucestível de ser classificada de corrupção e, por isso, reserva-se o direito de interpor ações penais correspondentes», lê-se no documento.

Em causa está o 'BarçaGate', polémica aberta no clube depois de se verificar a existência de uma empresa contratada para desconsiderar elementos do Barcelona, jogadores de futebol incluídos. «O assunto está a ser objeto de uma amplia auditoria independente (...) que ainda decorre, se nenhumas conclusões, com o clube a facilitar toda a informação e meios que a auditora solicitou», continua o comunicado.

Na quinta-feira à noite, seis elementos da direção de Josep Maria Bartomeu pediram a demissão. Rousaud já havia dito que o presidente estava a pressionar para que se demitissem, algo que sucedeu agora, uma vez que os estatutos não permitem que o presidente demita vices.

De acordo com o Barcelona, as demissões fazem parte «da remodelação impulsionada pelo presidente Josep Maria Bartomeu nesta semana e que será completada nos próximos dias». O objetivo da mudança é «enfrentar com as máximas garantias o último período do mandato» de Bartomeu.