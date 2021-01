O Barcelona «nega categoricamente qualquer responsabilidade» na divulgação do contrato de Lionel Messi, por parte do "El Mundo", e promete agir judicialmente contra o jornal.

Em comunicado, o emblema catalão lamenta a divulgação de um «documento privado baseado no princípio de confidencialidade entre as partes envolvidas».

O Barcelona expressa ainda «total apoio» a Lionel Messi, «especialmente perante qualquer tentativa de descredibilizar a sua imagem ou prejudicar a relação com a entidade pela qual trabalhou até tornar-se o melhor jogador do mundo e da história do futebol».

O jornal "El Mundo" fez manchete, neste domingo, com o contrato atual de Lionel Messi, assinado em 2017 e válido até ao final desta época, que implica o pagamento de 550 milhões de euros.

Esta publicação adianta que o documento contempla um prémio de assinatura de 115 milhões de euros, e ainda uma cláusula de fidelidade de quase 78 milhões de euros.