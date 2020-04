Esta quinta-feira é dia de Sant Jordi (São Jorge), um dos feriados mais populares na Catalunha, em que, por tradição, os homens presenteiam as mulheres com rosas e, em troca, recebem um livro.

O Barcelona celebra sempre este dia com os adeptos, mas, desta vez, decidiu transformar a festa do santo padroeiro da região numa homenagem a todas as pessoas que estão na linha da frente no combate à pandemia da covid-19.

Assim, o clube reuniu uma série de antigas glórias do clube - Kluivert, Albert Ferrer, Sergi, Migueli, Saviola e Puyol - e gravou mensagens de agradecimento dirigidas aos que chamou «os heróis de Sant Jordi», isto é, médicos, enfermeiros, funcionários de supermercado, condutores de autocarro, mas também aos sócios mais antigos.

