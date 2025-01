Dani Olmo e Pau Víctor já estão disponíveis para disputar a final Supertaça espanhola com o Real Madrid. Os dois foram inscritos, esta quinta-feira, como jogadores do Barcelona pela La Liga e pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O médio-ofensivo e o avançado aparecem nos sites dos organismos como jogadores do plantel principal e últimas aquisições dos catalães, isto depois de o registo ter sido retirado a 1 de janeiro.

A reinscrição só foi conseguida graças à decisão do Conselho Superior de Desporto (CSD), que aceitou uma medida cautelar interposta pelo Barça. Assim, os jogadores podem jogar, ainda que de forma provisória.

A comissão conjunta que une federação e La Liga negou a inscrição da dupla – que cumpriu a primeira metade da temporada com uma licença provisória – a 4 de janeiro, devido a falta de garantias financeiras dos «culés». O clube, recorde-se, tinha aproveitado a lesão de Andreas Christensen para inscrever Olmo.

A contas com uma crise financeira, a direção de Joan Laporta procurou meios alternativos de financiamento, incluindo vender a operação dos camarotes VIP do Camp Nou. Embora tenha conseguido garantias para cumprir o fair play financeiro, as licenças de Olmo e Victor já tinham caducado. Desta forma, o clube ficou impedido pelos regulamentos de reinscrever os jogadores, porém, recorreu dessa decisão.