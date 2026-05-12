O Barcelona está a analisar as palavras de Florentino Pérez e pondera avançar com mecanismos legais contra o presidente do Real Madrid. Após a polémica conferência de imprensa do dirigente madrileno, esta terça-feira, os catalães imitiram um comunicado.

«Em relação à conferência de imprensa do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que o nosso departamento jurídico está a analisar cuidadosamente as suas declarações e acusações. Neste momento, estão a ser analisadas e estamos a avaliar os próximos passos. Quando for considerado oportuno, iremos informar sobre as posições e decisões que forem tomadas», lê-se na nota oficial do Barça.

Durante a conferência de imprensa em que convocou eleições antecipadas, Florentino Pérez recusou falar sobre o momento desportivo do Real Madrid, mas deixou várias acusações a jornalistas e lembrou o Caso Negreira, que considerou «o maior caso de corrupção que já houve na história».