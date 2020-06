O Barcelona renovou contrato com Konrad de la Fuente até 2022.



Em comunicado, os blaugranas informam que o avançado norte-americano fica com uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. No entanto, assim que o jogador de 18 anos for promovido à equipa principal, a cláusula aumenta para o dobro, ou seja, para 100 milhões de euros.



Filho de haitianos, Konrad nasceu em Miami mas mudou-se para a Catalunha quando tinha dez anos, acabando por ingressar nas escolas do clube em 2013/14.