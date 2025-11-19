A nova biografia sobre Robert Lewandowski lançada na Polónia, intitulada «Lewandowski. O verdadeiro», traz algumas histórias de bastidores curiosas.

Uma das revelações do livro escrito por Sebastian Staszewski que mais surpreendeu em Espanha foi o momento em que o Barcelona terá pedido ao internacional polaco para não marcar golos nas últimas jornadas do campeonato espanhol, em 2022/23.

Lewandowski reuniu com a direção «blaugrana» e foi surpreendido. «Robert, precisamos que pares de marcar golos nas duas últimas jornadas», terá dito um dirigente do Barça, para espanto do avançado.

A estrutura catalã terá invocado razões financeiras, isto porque Lewandowski era o melhor marcador do campeonato com 23 golos e o Barcelona queria evitar o pagamento do bónus de 2,5 milhões de euros ao Bayern Munique, se o polaco chegasse aos 25 tentos.

Por essa altura, o Barcelona, comandado por Xavi, já era matematicamente campeão. Lewandowski, de resto, não marcou mesmo nos dois últimos jogos, mas ainda assim levou o Pichichi ao bater a concorrência de Karim Benzema.