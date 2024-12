O Barcelona corre contra o tempo para inscrever Dani Olmo e Pau Víctor na Liga espanhola até ao final da temporada. A situação complicou depois de o juiz do Tribunal do Comércio de Barcelona ter rejeitado a providência cautelar dos «blaugrana» para registar o médio. A intenção, de resto, já tinha funcionado para inscrever Gavi.

Na próxima segunda-feira, o clube tem nova audiência marcada no Tribunal de Primeira Instância, correspondente a outra ação contra a La Liga. Caso o desfecho seja novamente desfavorável, os «culé» terão de procurar alternativas para contornar a situação do fair-play.

Olmo está inscrito até 31 de dezembro, algo que só foi possível graças à lesão de Andreas Christensen, que obrigou a uma longa paragem. Assim, os catalães aproveitaram a regra destinada a lesões prolongadas e 80 por cento do salário do dinamarquês foi usado para incluir o contrato de Olmo. Com a recuperação de Christensen, o Barça tem de regularizar a situação do ex-Leipzig.

Contratado no verão, Olmo soma seis golos em 15 jogos esta época. Já Pau Víctor, tem dois tentos em 17 partidas.