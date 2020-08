Samuel Umtiti está infetado com Covid-19, informou o Barcelona.



Numa nota divulgada no site oficial, o emblema blaugrana refere que o campeão do mundo francês testou positivo e que está «assintomático, bem de saúde e isolado em casa».



O defesa de 26 anos não foi convocado por Quique Setién para a final-8 da Liga dos Campeões que decorre em Lisboa.



Umtiti é o segundo jogador culé a testar positivo para a Covid-19 depois de Todibo.