O Clássico entre o Real Madrid e Barcelona deste fim-de-semana vai ter uma novidade na camisolas dos catalães.

O clube blaugrana anunciou que irá usar o logotipo do rapper canadiano Drake, invés da imagem da Spotify. Esta ação deve-se ao facto de Drake ter sido o primeiro artista a chegar às 50 mil milhões de reproduções na plataforma de streaming, que é o principal patrocinador do emblema culé.

Em Espanha já tinha ocorrido uma situação semelhante, entre 2003 e 2005 o Atlético de Madrid teve um acordo com a Sony, em que divulgava as estreias dos filmes da distribuidora japonesa, chegando a usar 16 diferentes camisola numa temporada.

Thinking about the greatest shirt sponsorship deal of all time: Atletico Madrid and Sony Pictures. pic.twitter.com/ppxywmdRtf