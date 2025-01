O Barcelona está na final da Supertaça espanhola, depois de vencer o Athletic Bilbao, por 2-0, na Arábia Saudita.

Os catalães começaram melhor e chegaram ao golo aos 17 minutos, numa jogada trabalhada pelo lado esquerdo e que Gavi concluiu na área, após um cruzamento de Alejandro Baldé.

Logo a abrir a segunda parte, a equipa de Hansi Flick conseguiu ganhar conforto no marcador. Aos 52 minutos, Gavi lançou Lamine Yamal, que, depois de dominar a bola e rodar, finalizou de forma certeira na cara de Unai Simón.

Apesar da superioridade no encontro, o Barça não se livrou dos sustos causados pelos bascos na reta final. Aos 82 minutos, Óscar de Marcos teve um golo anulado por fora de jogo e, aos 87, a bandeirola voltou a subir: um mau passe de Frenkie de Jong permitiu a Iñaki Williams isolar-se e marcar. No entanto, a bola ainda bateu no ex-Sp. Braga Álvaro Djaló, o que colocou Iñaki em posição irregular.

Com este triunfo, o Barcelona garante o bilhete na final e aguarda pelo desfecho do Real Madrid-Maiorca, marcado para esta quinta-feira, para saber o adversário no derradeiro encontro, marcado para domingo. Desde logo, os «blaugrana» sabem que já poderão utilizar Dani Olmo e Pau Víctor, após a providência cautelar ter sido aceite.