[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



O Barcelona triunfou no dérbi da Catalunha com o Girona (0-1) e reforçou a liderança da Liga espanhola.



Depois de cinco vitórias nos últimos seis jogos, os catalães entraram em campo sem Lewandowski, a cumprir o terceiro e último jogo de suspensão. Sem o polaco, Xavi apostou em Ansu Fati no ataque juntamente com Raphinha e Dembélé.



No entanto, o ataque dos culés foi desfeito ao minuto 26. Dembélé lesionou-se numa coxa e deu a vez a Pedri. Foi, curiosamente, o jovem médio espanhol quem haveria por decidir a visita do Barça ao Municipal de Montilivi.



Classificação da Liga espanhola



Numa jogada deliciosa Jordi Alba, lançado ao intervalo, cruzou rasteiro, Gazzaniga não agarrou e Pedri encostu para a baliza deserta. No fundo, o Barcelona chegou à vantagem ao resgatar o 'tiki-taka'.



O Girona reagiu, mostrou capacidade para encostar o adversário às cordas e só não chegou à igualdade por falta de acerto na finalização. A três minutos do final, Iván Martín teve uma perdida incrível na cara de Ter Stegen.



O Barcelona venceu e aumentou, provisoriamente, para seis pontos a vantagem no topo da classificação para o Real Madrid, campeão em título que apenas entra em campo este domingo. Por sua vez, o Girona é 12.º com 21 pontos.



No outro já realizado, o Cádiz recebeu e venceu o Maiorca por 2-0 com golos de Bongonda e de Álex Fernández, ambos na primeira parte.



Veja os melhores momentos do Girona-Barcelona nos vídeos associados ao artigo.