O Barcelona anunciou esta sexta-feira a cedência de 15 por cento dos direitos televisivos dos seus jogos na Liga espanhola ao grupo norte-americano Sixth Street nos próximos 25 anos, sem revelar os valores envolvidos no negócio.

Na semana passada, os catalães já tinham vendido 10 por cento dos direitos de transmissão televisiva pelo mesmo período ao mesmo grupo de investimento por 207,5 milhões de euros.

«No total, a Sixth Street vai ficar com 25 por cento dos direitos televisivos do clube na Liga nos próximos 25 anos», lê-se no comunicado do Barça.

Numa altura em que o clube presidido por Joan Laporta necessita de liquidez para fazer face às contratações de Raphinha e Lewandoski, a imprensa espanhola avança que o encaixe ronda os 400 milhões de euros.

No verão passado, Laporta anunciou que a dívida total do clube, após auditoria, rondava os 1,35 mil milhões de euros.