Xavi Hernández tem vindo a alterar as rotinas no Barcelona desde que assumiu o comando técnico da equipa e, agora, recuperou uma prática habitual de Pep Guardiola: os jogadores vão passar a concentrar-se num hotel em dias de jogo, como vai acontecer já este sábado antes do jogo com o vizinho Espanhol.

Assim, esta sexta-feira os jogadores ainda vão dormir a casa, mas no sábado, pelas 11h00, vão ter de apresentar-se na Cidade Desportiva para um breve treino de ativação. Depois a equipa ruma ao hotel NH Cosntanza onde os jogadores vão almoçar, fazer uma curta sesta e ouvir a palestra do treinador. Logo de seguida, a comitiva dirige-se ao autocarro que vai levar a equipa até Camp Nou onde o Barça vai defrontar o Espanhol a partir das 20h00 de Lisboa.

Uma medida que Pep Guardiola já impunha no Barcelona na véspera dos grandes jogos, como os da Liga dos Campeões, mas o hábito perdeu-se depois da chegada de Luis Enrique. Tata Martino também impunha uma concentração antes dos jogos, mas, além do atual selecionador de Espanha, Ernesto Valverde, Quique Setién e Ronald Koeman não obrigavam a uma concentração antes dos jogos.