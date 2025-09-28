Barcelona: Yamal volta aos convocados para a receção à Real Sociedad
Extremo espanhol não joga pelo clube catalão há cerca de um mês
O Barcelona anunciou, este domingo, que Lamine Yamal está de volta às opções do treinador Hansi Flick para a receção à Real Sociedad.
❗ MEDICAL UPDATE— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 28, 2025
✅ Lamine Yamal has been medically cleared and is included in Barça’s squad for the match against Real Sociedad. pic.twitter.com/JQrcoQ4lMz
O último jogo realizado pelo jovem extremo foi pela seleção espanhola, a 7 de setembro, na goleada por 6-0 frente à Turquia, na qualificação para o Mundial 2026. Na partida frente aos turcos, Yamal fez duas assistências, antes de sair com queixas físicas, aos 73 minutos.
Depois da pausa para os compromissos internacionais, o Barcelona já fez quatro jogos oficiais, três para a Liga espanhola e um para a Liga dos Campeões, e Yamal não foi convocado para nenhum deles, pelo que o encontro contra a Real Sociedad significará o seu regresso aos jogos dos «culés».
O Barcelona-Real Sociedad está marcado para as 17h30 deste domingo.
