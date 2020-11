Emprestado esta temporada pelo Sporting ao Alavés, Rodrigo Battaglia justificou a saída de um dos chamados grandes de Portugal para uma equipa que habitualmente luta por objetivos mais modestos no país vizinho.

«É verdade que perguntaram [no Alavés] por mim em vários mercados. Mas eu estava bem no Sporting e a jogar nas competições europeias. Agora, neste ano senti que precisava de uma mudança de ares e que a minha carreira precisava de seguir outro caminho. A Liga espanhola também me interessava muito e não foi difícil tomar a decisão de vir para cá», referiu o médio argentino em entrevista à rádio Euskal Irrati Telebista.

«Considero a Liga espanhola mais competitiva e tem jogadores com outro nível. Precisava de dar outra direção à minha carreira e, se não aceitasse, poderia arrepender-me. Agora estou aqui e dar o meu melhor», acrescentou, convicto de que tomou a melhor decisão.

Battaglia abordou ainda o momento atual do Sporting. «Está muito bem e a fazer um grande trabalho este ano. Desejo-lhes o melhor», referiu, já depois de recordar os momentos difíceis após a invasão de um grupo de adeptos à academia de Alcochete em maio de 2018. «Foi difícil seguir em frente. Foi algo muito duro a nível pessoal.»

Na mesma entrevista, o internacional argentino, de 29 anos, falou sobre João Félix, que atravessa um momento fulgurante no Atlético Madrid. «O primeiro jogo dele, se não me engano, foi num clássico com o Sporting. Tem um nível impressionante, é jovem e está a demonstrar por que razão pagaram 120 milhões por ele. Vai ser um grande jogador. Aliás, já o é», apontou Battaglia.