Em final de contrato com o Rayo Vallecano, Bebé vai renovar contrato revelou o presidente do clube recém-promovido ao primeiro escalão do futebol espanhol, Raúl Martín Presa.



«Bebé vai continuar a próxima temporada no Rayo. Está feito. Ele queria continuar e nós queríamos que ele continuasse. É um jogador chave para a nossa equipa», afirmou o dirigente do emblema de Vallecas, adiantando que o contrato é de quatro anos.



Bebé é jogador do Rayo desde 2018 e disputou um total de 70 jogos.