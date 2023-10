Héctor Bellerín esteve seis meses no Sporting, período no qual disputou 13 jogos (um golo). No final da temporada, o internacional espanhol decidiu assinar pelo Betis, regressado assim a Espanha.



O lateral-direito explicou por que razão não continuou em Alvalade. «O meu corpo estava a pedir-me para voltar para casa. Era a única coisa que queria; era o momento mais importante da minha carreira. Queria fixar-me no Betis, algo que era o mais importante para mim, poder jogar aqui até me reformar», referiu ao magazine da Liga Europa.



O emblema andaluz, onde jogam os portugueses William Carvalho e Rui Silva, está integrado no grupo C da Liga Europa juntamente com Rangers, Sparta de Praga e Aris Limassol.