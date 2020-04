Ainda não havia Bolas de Ouro, golos memoráveis ou assistências impressionantes, mas o potencial estava todo lá. Juliano Belletti recordou o que Messi, com 16 anos (!), lhe fez na primeira vez que o defrontou num treino da equipa principal do Barcelona.



«Frank Rijkaard fez um treino de 11 contra 11 num campo reduzido. O Messi estava na equipa dos suplentes e eu na equipa titular. O Iniesta perguntou-me se o conhecia. Disse-lhe que não e ele avisou-me para ter cuidado», começou por contar o antigo lateral brasileiro, em entrevista à ESPN.



«Na primeira vez que Messi recebeu a bola, pensei 'maldição! este miúdo é atrevido'. Tinha só 16 anos! Quando me preparei para o marcar e roubar-lhe a bola, ele já me tinha fintado e feito golo. Passou-me por cima», acrescentou o internacional canarinho, herói da Champions blaugrana em Paris 2006.