Bernabéu. Sem Santiago.



É o novo nome do estádio do Real Madrid, de acordo com o jornal Marca. O recinto mantém o nome «Bernabéu» em homenagem ao ex-jogador e presidente merengue, mas o «Santiago» desaparece por questões comerciais.



De resto, há algum tempo que o Real Madrid tem trabalhado a mudança de nome com pequenas alterações em ações: por exemplo, a página oficial do estádio chama-se «Bernabéu» assim como os perfis nas diferentes redes sociais.



Acordos comerciais ditaram a mudança de nome. A ideia do Real Madrid era ter uma nomenclatura mais curta e quiçá, deixar em aberto a hipótese de o nome Bernabéu ser acompanhado por algum patrocínio. Essa alteração teria, de resto, de ser aprovada pelos sócios.



Eis o futebol moderno.