Não é novo, mas com a reabertura do mercado de transferências, voltaram as notícias de um alegado interesse do Barcelona em Bernardo Silva.

O médio formado no Benfica não esconde que vê com bons olhos um novo projeto na carreira, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, voltou a elogiar a sua importância, e o Barça, por seu lado, não entrará em loucuras. A garantia é do presidente.

«Por 80 milhões de euros o Bernardo Silva não vem, garanto. Não vamos pagar essa quantia», disse Joan Laporta à Cadena Ser, esta quinta-feira.

De resto, também Rúben Neves foi tema da entrevista de Laporta, já que o dirigente foi questionado sobre a sucessão de Sergio Busquets. «O Rúben Neves é um grande jogador, mas isso faz parte de conversas privadas», limitou-se a responder.