O Betis anunciou esta quarta-feira que a expulsão de Antony foi anulada e o brasilerio é opção para a receção ao Real Madrid, da 26.ª jornada da liga espanhola.

«A Comissão de Competição atendeu às alegações do clube e retirou o cartão vermelho!», escreveu o clube.

O extremo de 25 anos foi expulso aos 90+4 minutos na vitória frente ao Getafe. O clube espanhol acabou por recorrer devido a um erro do árbitro e o pedido foi aceite.

Emprestado pelo Manchester United, Antony já fez um total de seis jogos, três golos e duas assistências pelo clube de Sevilha.

No sábado, pelas 17h30, o Betis recebe o Real Madrid, na 26.ª jornada da La Liga. Acompanhe no Maisfutebol. O Betis é também adversário do V. Guimarães na Liga Europa.