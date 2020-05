A história de Junma Linares não está a deixar ninguém indiferente. Este adepto do Betis, que se tornou viral depois de mostrar como ensinava várias disciplinas às filhas relacionando-as com o clube do coração, sofreu um enfarte na última segunda-feira.



O aficionado do emblema andaluz está em coma induzido numa unidade hospitalar nos Estados Unidos, país onde reside. Para suportar os cuidados médicos, um amigo da família criou uma campanha solidária que chegou a jogadores, a antigos jogadores e a adeptos do Betis.



«Juan Manuel Linares, pai e esposo exemplar, amigo incondicional e homem com um enorme coração está a lutar pela sua vida num hospital. Sofreu um repentino ataque cardíaco esta segunda-feira, 25 de maio, e está em coma induzido. As suas filhas de três e quatro anos e a sua esposa, que está grávida, precisam da nossa ajuda», lê-se na descrição da campanha.



«As contas médicas aumenta e sem o Junma, o chefe de família, torna-se impossível pagá-las. Agradecemos por contribuíres com o teu grão de areia para cobrir os gastos de emergência, estadia no hospital e tratamentos. Cada cêntimo conta, agradecemos que nos ajudes com o que possas. E, por fim, que partilhes esta página de forma a chegar a mais corações bondosos», pode ler-se ainda.



Dani Ceballos, atualmente no Arsenal por empréstimo do Real Madrid, formou-se no Betis e decidiu contribuir com a maior soma até ao momento: 3500 dólares. O clube também se associou ao movimento e a campanha já arrecadou 51 mil dólares.