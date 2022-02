O Tribunal Administrativo do Desporto (TAD) aceitou a medida cautelar colocada pelo Betis sobre o castigo de dois jogos no Estádio Benito Villamarín e o possível castigo fica adiado até que haja uma decisão final e definitiva sobre o assunto, confirmou esta quarta-feira o clube espanhol.

Desta forma, o Betis, onde jogam os portugueses Rui Silva e William Carvalho, pode jogar o próximo encontro no Benito Villamarín sem quaisquer restrições de público, a não ser as associadas à covid-19. A equipa da Andaluzia recebe o Villarreal para a jornada 23 da liga espanhola, às 17h30 de domingo.

A 19 de janeiro, a RFEF anunciou dois jogos de castigo ao Betis no Benito Villamarín, depois do episódio com o jogador do Sevilha, Joan Jordán, que motivou a suspensão do encontro da Taça do Rei, a 15 de janeiro. Jordán sofreu um traumatismo cranioencefálico após ter sido atingido por um tubo lançado de uma bancada e o dérbi da Andaluzia só foi retomado e concluído no dia seguinte.

A resolução jurídica da RFEF implicava que o Betis tivesse mesmo de jogar noutro recinto que reunisse as condições estabelecidas nos regulamentos federativos.

No entanto, o Betis viu a medida atenuada, depois de ter interposto recurso a meio da última semana. Na segunda-feira, o Comité de Apelo da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) considerou em parte o recurso do Betis e propôs apenas o «fecho parcial» do Estádio Benito Villamarín por dois jogos, na sequência dos incidentes do jogo com o Sevilha.

O Betis poderia ainda recorrer desta decisão e viu agora o TAD suspender qualquer castigo, pelo menos para já.