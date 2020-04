O Betis, clube espanhol no qual joga o português William Carvalho, lançou esta quinta-feira uma iniciativa para a confeção de batas de proteção, através da sua Fundação. As vestes vão ser destinadas aos profissionais de saúde, no combate à pandemia do novo coronavírus.

O tecido para as batas vai ser fornecido pela Fundação do Betis e cortado no centro de logística instalado no Estádio Benito Villamarín, bem como as fitas e os elásticos necessários para a confeção das mesmas.

A Fundação explica que o material vai ser entregue nas residências dos adeptos do Betis que queiram alistar-se na confeção das batas. Para isso, os mesmos devem ter uma máquina de costura e experiência no ramo e também tecidos, devendo ser residentes da área metropolitana de Sevilha.

Também esta quinta-feira, o Betis entregou 300 máscaras de proteção à polícia de Sevilha e aos serviços de emergência de saúde, além de 2 mil litros de leite na cantina social de uma escola para atender famílias carenciadas do Bairro Torreblanca.