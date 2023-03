O título está cada vez mais perto da Catalunha depois de o Real Madrid não ter ido além de um nulo frente ao Betis, no Benito Villamarín, numa partida da 24.ª jornada da Liga espanhola.



Os merengues ainda marcaram aos 12 minutos por Karim Benzema num livre direto que desviou em Rudiger e traiu Bravo. O VAR descobriu um braço do internacional alemão, que estava na barreira, e anulou o lance.



Com William Carvalho de início e Rui Silva no banco, os andaluzes conseguiram suster o poderio do campeão espanhol, europeu e mundial. Na segunda parte o Real Madrid voltou à carga por Benzema, mas Bravo opôs-se com qualidade ao disparo do gaulês na área. Por outro lado, Borja Iglesias teve nos pés a melhor ocasião do Betis na partida, mas Courtois (uma vez mais) salvou o Real Madrid.



Os brasileiros do conjunto de Ancelotti, Rodrygo e Vinícius ameaçaram desbloquear o jogo. Porém, o primeiro atirou a bola para a bancada na pequena área e o segundo, viu Bravo brilhar e manter o 0-0.



O empate deixa o Real Madrid a nove pontos do Barcelona e com o título mais longe. Por seu turno, o Betis é quinto classificado com 41 pontos.



Classificação da Liga espanhola