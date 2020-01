William Carvalho está mais perto da recuperação depois de ter sido operado a uma hérnia discal, no passado mês de outubro.



Na sessão aberta à imprensa, o médio português participou em metade da sessão de trabalho da equipa do Betis, dando mais um passo no processo de reabilitação.



Os andaluzes prepara o jogo da segunda eliminatória da Taça do Rei, marcado para sábado, a partir das 15h00 frente ao Portugalete, líder do grupo 4 da Terceira Divisão espanhola.