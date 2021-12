Xavi foi esta sexta-feira questionado sobre a sétima Bola de Ouro de Messi. O atual treinador do Barcelona, antigo companheiro do avançado argentino, diz que podia haver outros jogadores a merecer o prémio, mas nunca se pode colocar em causa a justiça do triunfo de Lionel Messi.

«Primeiro, quero dar os parabéns a Alexia Putellas. É impressionante o que eae fez. Estamos unidas por uma relação estreita e amigável. Conhecemo-nos quando ela era jovem e já tinha uma capacidade tremenda. Também tenho de dar os parabéns a Pedri pelo prémio. Ele também convidou a equipa para jantar...», começou por dizer.

«Em relação a Messi é a justiça do futebol. É o melhor do mundo e da história. Acho que Guardiola disse que nunca é injusto que se dê uma Bola de Ouro a Messi e eu concordo. Pode pensar-se que o Lewandowski merecia. Mas quando levantantam o envelope e dizem o nome de Messi, acho que o futebol é justo. Esta é a realidade.»

Depois Xavi explicou porque diz que Messi é o melhor da história.

«O meu argumento é que Di Stéfano, Pelé e Maradona foram os melhores da sua época. Se daqui por 30 anos houver um outro jogador tão bom como Messi, então poderemos dizer que esse é melhor. Porque o futebol está sempre a evoluir. Para mim não há dúvidas, Messi é o melhor de todos», finalizou.