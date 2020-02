Contratado recentemente pelo Barcelona, Martin Braithwaite recordou, em declarações ao site da equipa catalã, o período mais difícil da infância.

«Estive dois anos numa cadeira de rodas por causa de uma doença na anca. Tinha de descansar, não podia forçar as pernas. Para uma criança como eu, que jogava e adorava futebol, foi muito difícil», disse, lembrando o período entre os cinco e os sete anos.

Braithwaite falou ainda das referências no futebol, desde o agora companheiro Lionel Messi a Ronaldo «fenómeno», que seguia com atenção. «Estudei o jogo dele e os movimentos. Tudo o que ele fazia no campo era incrível. Ele foi um jogador extraordinário», frisou, deixando de seguida rasgados elogios a Messi. «Se o futebol fosse uma religião, Messi seria Deus. Ele controla o jogo. É um jogador fantástico.