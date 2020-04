Braithwaite só contou à esposa que ia assinar pelo Barcelona quando o negócio estava fechado. «Senti que era melhor esperar para ver como tudo ia acontecer. Quando fosse 100 por cento certo, ia falar com minha esposa, porque não havia razão para entusiasmar as pessoas em meu redor. Emocionei-me, mas sabia que todos iam falar disso o tempo todo», começou por dizer, em entrevista à ESPN.

O dinamarquês, que chegou por 18 milhões de euros em janeiro, garantiu que quer ser uma lenda do clube. «Estou certo de que vou ficar mais de quatro anos e meio, é assim que imagino na minha cabeça. Neste momento, apenas quero jogar, desfrutar e ganhar títulos com esta equipa, por isso é que estou aqui. Quero ser uma lenda do Barcelona», admitiu.

«Olho para todos os jogadores lendários que passaram por aqui, e todos os períodos em que tiveram algumas das melhores equipas e gerações do Barça. Quero que as pessoas possam olhar e dizer: 'Sim, aquela foi uma das melhores equipas da história do Barça'. É uma grande motivação para mim e virá com trabalho duro. Estou emocionado», acrescentou o avançado, por fim.