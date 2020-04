Sergio Busquets olha com desconfiaça para a possibilidade de a liga espanhola ser reatada por causa da pandemia da covid-19.

«Acho difícil que a liga seja retomada. Talvez possamos começar a treinar com um protocolo, sem coincidir com os colegas e tomar banho em casa, mas quando for a altura de estarmos juntos vai ser complicado», disse o médio do Barcelona em entrevista conjunta à Cope e à Ondacero.

«A Liga fala de um estágio de vários meses, o que me parece um exagero. Parece-me inviável. Vamos ver se isso acontece. Não estou convencido de que em breve possamos começar a treinar, lendo o que li», frisou o jogador, que tem mantido a forma com um plano semanal no jardim de casa, «mas com pouca bola».

Apesar de o Barcelona liderar a tabela, Busquets prefere que o campeão seja decidido em campo. «Eu gostaria de jogar a Liga, sem dúvida. É verdade que temos mais dois pontos e isso já nos poderia dar o título. Mas não ficaria bem. Eu prefiro jogar», garantiu.