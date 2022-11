Sergio Busquets está em final de contrato com o Barcelona e poderá terminar a ligação de quase duas décadas ao clube. Associado ao Inter Miami, o internacional espanhol não fechou as portas a uma possível mudança para a MLS, mas frisou que ainda não decidiu o futuro.



«Gosto dos Estados Unidos. A MLS é uma liga muito atrativa e não descarto nada, sobretudo Miami que é uma grande cidade. Mas não tenho nada decidido nem negociei com nenhum clube nem com a minha equipa. O Barcelona será o primeiro clube a saber da minha decisão», referiu, no programa «El Largero» da Cadena SER.



O médio de 34 anos abordou ainda a retirada do colega de equipa e compatriota Gerard Piqué. «Estamos há muito tempo a falar dele. São decisões pessoais e tu tentas dar-lhe apoio e conselhos. Sabia o que ele estava a pensar, mas nunca pensei que o vídeo saísse nesse dia. Afinal, estivemos 15 anos juntos e o Piqué foi um grande companheiro. É uma lenda do Barça, deu sempre tudo, olhou pelo clube e pelos colegas. Retirou-se uma parte do escudo do Barça e desejo-lhe o melhor. Certamente que vamos manter contacto», finalizou.

Busquets jogou a carreira toda como sénior no clube blaugrana e tem, para já, 141 internacionalizações por «La Roja». Foi titular nos dois jogos de Espanha no Mundial 2022.